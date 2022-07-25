أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب المستقبل في تركيا، أحمد داودأوغلو، إنه حذر خلال تواجده على رأس الحكومة من رجل الأعمال المحتال، رضا ضراب، ولكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دافع عنه وقال إنه رجل محب للخير.

تصريحات داودأوغلو جاءت خلال مؤتمر لحزبه في منطقة أوسكودار.

وأوضح رئيس وزراء تركيا الأسبق، داودأوغلو أنه حذر الوزراء من رضا ضراب، وأخبرهم أنه لا يريد أي صورة تجمعهم بهذا الرجل.

ويضيف داودأوغلو: “ولكن لمجرد إنني قلت هذا، قال لي الرئيس أردوغان “ماذا تريد من هذا الرجل المحب للخير؟”.

داودأوغلو قال ساخرًا “فاعل الخير هذا، يحاكم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحاكم تركيا معه ووزرائها”.

تورط رضا ضراب التركي الإيراني الأصل، في قضية خرق العقوبات الأمريكية على إيران، عبر تحويلات مالية من خلال بنك خلق التركي، وتم اعتقاله في الولايات المتحدة ومحاكمته مع مدير البنك الذي أفرج عنه لاحقا بعد قضاء مدة العقوبة.

وفي سياق منفصل، ذكر داودأوغلو أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، لن يتمكن من الفوز مجددا، “لأن المقاعد التي يجلسون عليها لم تعد نظيفة”.