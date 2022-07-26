أنقرة (زمان التركية)ــ قفز سعر صرف الدولار في تركيا، اليوم الثلاثاء، متجاوزا 17.80 ليرة، محققًا أعلى سعر صرف في عام 2022.

اعتبارًا من 09:50، تم بيع سعر صرف الدولار بسعر 17.85 ليرة بسعر 178583 ليرة.

اعتبارًا من الساعة 11:14 بتوقيت وسط أوروبا، يتم تداول الدولار عند 17.88.

فقدت الليرة التركية 6.3 بالمئة هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز.

تقول تقارير إن سعر صرف الدولار في تركيا سيبلغ نهاية العام، 25 ليرة تركية.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي عن تقرير التضخم الثالث لهذا العام يوم الخميس في أنقرة.

في تقرير التضخم الثاني لهذا العام، أعلن البنك المركزي عن زيادة توقعات التضخم بنهاية عام 2022 من 23.2 في المائة إلى 42.8 في المائة مع تحديث 19.6 نقطة مئوية.