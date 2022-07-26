أنقرة (زمان التركية) – أعلن حزب الحركة القومية، عضو تحالف الشعب الحاكم في تركيا، موعد النزول إلى الشارع لعقد اللقاءات الجماهيرية، استعدادا لانتخابات عام 2023.

حزب الحركة القومية أعلن عبر بيان نشره على موقعه الرسمي، أن أنه اعتبارا من 29 يوليو الجاري ستنطلق حملة الحزب الانتخابية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وسيبدأ الحزب اللقاءات الجماهيرية اعتبارا من الرابع من سبتمبر القادم.

وأوضح حزب الحركة القومية في بيانه، أن اللقاءات الجماهيرية ستكون تحت عنوان، “2023 خطوة بخطوة: الإيضاح والتثقيف”، وأنه سيعقد سلسلة اللقاءات الأولى، في كل من سيفاس وأماسيا وتوكات وتشوروم ويوزجات.

ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية في يونيو 2023، ويدعم حزب الحركة القومية، الرئيس رجب طيب أردوغان، لولاية جديدة.