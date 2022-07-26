أنقرة (زمان التركية) – كشف البنك المركزي التركي عن تراجع مؤشر ثقة القطاع الحقيقي لشهر يوليو/ تموز الجاري بنحو 2.7 نقطة ليبلغ 103.7 نقطة، مسجلا بهذا أدنى مستوياته منذ يوليو/ تموز من عام 2020.

وأسفرت التقييمات الخاصة بالمخزون الحالي من السلع التامة الصنع، عن ارتفاع المؤشر في حين أدت التقييمات الخاصة بحجم الطلبات الحالية، وإجمالي التوظيف خلال الأشهر الثلاثة القادمة وحجم طلبات التصدير خلال الأشهر الثلاثة القادمة وحجم استثمارات رأس المال الثابت وحجم الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة والأداء العام وإجمالي حجم الطلبات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى تراجع المؤشر.

وتراجع مؤشر ثقة القطاع الحقيقي الموسمي بنحو 2.1 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليسجل 102.5 نقطة.

وخلال الفترة عينها، ارتفع معدل استخدام القدرة التصنيعية بنحو 0.6 نقطة ليسجل 78.2 في المئة.