أنقرة (زمان التركية) –اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي، بتدبير الهجوم الدموي الذي استهدف منتجعا سياحيا، في منطقة زاخو بإقليم كردستان العراق، في محاولة لإبعاد التهمة عن أنقرة.

العراق اتهم تركيا بتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص من بينهم طفلان وإصابة 23 آخرين في زاخو بمحافظة دهوك.

ويعقد اليوم مجلس الأمن الدولي، جلسة اليوم بناء على طلب بغداد، لبحث الاعتداءات التركية على العراق.

من جانبه رفض مؤتمر الشعب الكردستاني ادعاءات تنفيذ تنظيم العمال الكردستاني للهجوم متهما أنقرة بالمسؤولية.

وعقب الهجوم انطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمحاسبة ومقاطعة تركيا.

وفي السياق نفسه قررت اللجنة الأولمبية العراقية الانسحاب من الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي التي ستقام في التاسع من أغسطس بمدينة قونية التركية احتجاجا على الهجوم.

الناطق باسم الحزب، عمر شاليك، زعم أن الهجوم من تنفيذ العمال الكردستاني وأنه سبق وأن شن هجمات مشابهة في السابق.

وقال شاليك إن “التنظيمات الإرهابية والعمال الكردستاني يشكلان العدو المشترك للشعبين التركي والعراقي مفيدا أن الشعب العراقي الشقيق قادر على الكشف عن هوية منفذي هذا الهجوم”.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اتهم في وقت سابق “التتنظيمات الإرهابية” بتنفيذ هجوم زاخو.

يذكر أن وزارة الدفاع التركية، كل فترة عن نتائج عمليات البرية والجوية في العراق وسوريا، ضد حزب العمال الكردستاني.

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