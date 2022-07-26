أنقرة (زمان التركية) – عززت ولاية غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا إجراءاتها الأمنية مع اقتراب حصاد محصول الفستق الذي تشتهر به الولاية.

وستشارك عناصر الدرك برفقة فرق الكوماندوز والعناصر الأمنية في تأمين عمليات الحصاد لمواجهة محاولات سرقة المحصول الذي بلغ سعر الكيلوجرام الواحد منه نحو 500 ليرة.

وتم إقامة 17 نقطة تفتيش ثابتة بالمناطق التي تتكثف فيها زراعة الفستق بالمدينة، كما سيتم ملاحقة المشتبه بهم في سرقة الفستق.

بدأت السلطات في الولاية باستخدام أجهزة المراقبة التقنية والبدنية بجانب مناظير الرؤية الليلية والنهارية وطائرات الدرون للتصدي لمحاولة السرقة.

هذا وتم تكليف فرق ستتناوب باستمرار، وبالتنسيق مع مزارعي الفستق بالطرق والحقول.