أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الخارجية التركية تعرض قنصليتها في الموصل شمال العراق لهجوم، يأتي بعد أيام من اتهام بغداد لـ تركيا، بالمسؤولية عن قصف تعرض له منتجع سياحي في إقليم كردستان، تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت الخارجية التركية في بيان أن الهجوم وقع في في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، مفيدة أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

وتعرضت القنصلية التركية في الموصل بمحافظة نينوى العراقية، لهجوم بصاروخين، سقطا في محيط القنصلية.

وأدانت الخارجية التركية الهجوم داعية السلطات العراقية إلى الكشف عن هوية منفذي الهجوم فورا، وتنفيذ ما يقع على عاتقها من مسؤولية تأمين البعثات الدبلوماسية والقنصليات.

وأضافت الخارجية التركية في بيانها أن تزامن وقوع هذا الهجوم مع انعقاد جلسة مجلس الأمن حول الهجوم على منتجع زاخو في إقليم كردستاني العراق أمر خطير ويثير التساؤلات.

من جهته أدان مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، الهجوم الذي وقع في زاخو بمحافظة دهوك.

هذا وجددت الخارجية التركية دعوتها للسلطات العراقية بالتركيز على التصدي للإرهاب وإنهاء التنظيمات الإرهابية التي تهدد الدول المجاورة والبعثات الدبلوماسية عبر أراضيها.