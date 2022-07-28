أنقرة (زمان التركية) – رفعت حكومة حزب العدالة والتنمية، رسوم التعليم الجامعي في تركيا بنسبة 36 بالمئة، بقرار رئاسي.

ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، تم زيادة الرسوم الدراسية للجامعة، حيث تمت زيادة الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب عند الالتحاق بالكليات الجامعية بنسبة 36 بالمائة.

وبناء عليه، ارتفعت الرسوم الدراسية لكلية الطب من 706 ليرة إلى 961 ليرة، ومن 374 ليرة إلى 509 ليرة في كلية الحقوق، ومن 590 ليرة إلى 804 ليرات في كليتي طب الأسنان والصيدلة.

وارتفعت الرسوم بنسبة، 756 في كلية الطيران، و630 ليرة في كلية الحاسوب، والهندسة والعمارة 603 ليرة والفنون التشيكلية 513 ليرة والتعليم المفتوح 105 ليرة.

وشهدت تركيا منذ مطلع العام ارتفاعًا حادًا في رسوم العديد من الخدمات، مثل تكلفة الكهرباء والغاز واستخراج جوازات السفر. وبلغ التضخم النقدي السنوي مؤخرًا 79 بالمئة.