أنقرة (زمان التركية)– قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن انطلاق العملية العسكرية في شمال سوريا يمكن أن يتم في أي لحظة.

وفي تصريحات لوكالة بلومبيرج، أشار كالين إلى أنه في أي لحظة يمكن أن تطلق تركيا علمية عسكرية، دون انتظار الحصول على إذن من أحد، مشيرا إلى أن بلاده “غير مجبرة عن إعلان جدول زمني”.

وأكد كالين أن تركيا قد تبدأ العملية العسكرية في أي لحظة وفقا لتقييماتها المتعلقة بمخاطرها الأمنية.

وأبدت مؤخرًا إيران وروسيا رفضا للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وتطرق كالين إلى مسألة الحصول على مقاتلات الاف 16 الأمريكية، قائلا: “موقف إدارة بايدن الإيجابي تجاه مقاتلات الاف 16 يبعث بالأمل. ويتوجب على بايدن الحصول على عدد معين من الأصوات الداعمة من النواب الديمقراطيين والجمهوريين بالكونغرس كي يتمكن من تمرير القرار”.

أضاف “نعتقد أننا سنحصل على نتيجة إيجابية، غير أنه هناك تقييمات مختلفة للقرار الصادر عن الكونغرس. هناك مجموعة ترى أن تركيا مقيدة بشروط اليونان. وهناك من يرى أن الأمر بيد الإدارة وهذا يعني إسهام الإدارة في حل المشكلات العالقة بين تركيا واليونان. وسنرى خلال الأشهر القادمة المقترح الذي ستطرحه علينا الإدارة الأمريكية”.