أنقرة (زمان التركية) – استدعت وزارة الدفاع التركية الملحق العسكري الروسي إلى رئاسة الأركان التركية، على خلفية الهجوم الذي استهدف القوات التركية في شمال سوريا.

ووقع هجوم بقذاف الهاون، مصدره مواقع تمركز الجيش السوري، على نقطة المراقبة رقم 10 التابعة للجيش التركي في مدينة إدلب، مما أسفر عن استشهاد جندي وإصابة ثلاثة آخرين.

وتم إبلاغ الملحق العسكري الروسي أنه سيتم “التصرف بشكل مختلف حال تكرر مثل هذه الهجمات”.

على الصعيد الآخر ردت القوات التركية بهجوم مكثف بقذائف الدبابات والصواريخ، حتى ساعات الصباح على النقاط التي تضم عناصر الجيش السوري والقوات الداعمة له بالمنطقة.

وفي بيانها حول الأمر أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها ردت بالمثل عبر الدعم الناري بالمنطقة على الهجوم المتعمد على قواتها.

يأتي ذلك قبيل زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى روسيا في الخامس من أغسطس القادم.