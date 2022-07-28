أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سنجار، إنه يجب على أحزاب المعارضة التركية أن تطالب بلقاء زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل في المنفى، عبد الله أوجلان.

يأتي ذلك بعد الدعوة التي أطلقها الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، بشأن إلقاء الانفصاليين الأكراد للسلاح، والعودة إلى الحوار.

وأوضح سنجار خلال حوار مع صحيفة “أرتي جرتشاك” التركية، أن السبيل لمنع التكهنات قبل الانتخابات بشأن أوجلان الذي يقبع في جزيرة إمرالي، هو أن تطلب أحزاب المعارضة عقد اجتماع معه.

وأضاف سنجار: “أفضل خطوة من قبل هذه الأحزاب المعارضة هي اللجوء إلى حزب العدالة والتنمية والقول، “كما أنكم تجتمعون مع أوجلان، نريد أن نلتقي نحن أيضًا معه”.

وتابع سنجار: “الجميع يدرك أهمية دور أوجلان، تجاهل هذه الحقيقة لا يفيد أحد أن. إذا أردنا لعملية شاملة من أجل الحل والسلام أن تبدأ، فمن الضروري أن نذكر أهمية الدور الذي سيلعبه أوجلان هنا. نظرًا لأن الحكومة تشير إلى أنها تستعد لهذه المشكلة، فمن الأفضل أن تسمح لأوجلان بمقابلة الجميع”.

وأكد سنجار أنه سيكون من الخطأ الجسيم والظلم خلق وتعزيز تصور بأن أوجلان سيقول نعم لمقترحات أو خطط حزب العدالة والتنمية.

وأشار سنجار إلى أنه يمكن التعرف على ذلك جيدًا إذا تم فحص ملفات عملية الحل السابقة.

دعا دميرطاش، المسجون منذ نوفمبر 2016، في المقابلتين الأخيرتين له، إلى حوار دائم وإلقاء السلاح لحل المشكلة الكردية.