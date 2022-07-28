أنقرة (زمان التركية) – استضاف نادي فنرخبشه التركي منافسه الأوكراني نادي دينامو كييف خلال الجولة التأهيلية الثانية لدوري أبطال أوروبا.

وخلال الدقيقة السابعة والخمسين من عمر المباراة تقدم نادي دينامو كييف عبر لاعبه فيتالي بويالسكي.

وعقب الهدف أقدم مشجو النادي التركي على الهتاف باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الذي يقود هجوما على أوكرانيا.

وفي الدقيقة الثامنة والثمانين أحرز لاعب فنربخشه، أتيلا سالاي، هدف التعادل ليعاود نادي دينامو كييف التقدم في الدقيقة 114 عبر لاعبه، ألكسندر كارافاييف.

هذا وانتهت المباراة بفوز النادي الأوكراني على النادي التركي بهدفين لهدف.