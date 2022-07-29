الحسكة (زمان التركية) – أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” القبض على “خلية تجسس” عملت لصالح تركيا في مناطق سيطرة “قسد” شمال شرق سوريا.

وأوضحت “قسد” في بيان إن الوحدات الخاصة فيها، و”بعد عملية رصد دقيقة” ألقت القبض على “خلية جواسيس تضم ثلاثة عملاء (رجل وامرأتان) عملوا خلال الفترة الماضية في أنشطة تجسس لصالح الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا”.

وأضاف البيان أن أولئك “جمعوا معلومات ورصدوا تحركات عضوة المجلس العسكري لقوّات سوريا الديمقراطية، سوسن بيرهات، وقاموا بتقديمها إلى الاستخبارات التركية حيث تسبب ذلك باستشهاد القيادية سوسن ورفاقها القيادي في مجلس تل تمر العسكري عكيد كركي لكي، المقاتل في مجلس تل تمر العسكري روبار حسكة، والمقاتل سيف الله أحمد بهجوم جوي وحشي للاحتلال التركي”.

وقال البيان إن الخلية تسببت أيضا “باستشهاد القيادي ريناس روج عضو المجلس العسكري لوحدات حماية الشعب”. (العمود الفقري لـ “قسد”).

وأشار البيان إلى أنه تم التوصل إلى تلك المعلومات “استنادا إلى معلومات ووثائق تدين هؤلاء الجواسيس جمعت ضدهم خلال الفترة الماضية، وكذلك اعترافاتهم خلال فترة التحقيق الأولى”.

وقالت “قسد” في بيانها إن الجواسيس “اعترفوا بتلقيهم التعليمات والمهمات من استخبارات الاحتلال التركي، حيث كانوا بصدد تنفيذ مهمة استخباراتية أخرى والسعي لتحديد أهداف أخرى للاحتلال عندما تم إلقاء القبض عليهم”.

وكانت “قسد” أعلنت أن القيادية في “وحدات حماية المرأة”، وعضوة المجلس العسكري لـ “قسد”، سوسن بيرهات (سوسن محمد)، قتلت “نتيجة هجوم جوي” تركي، استهدفها مع ثلاثة من المقاتلين الكرد، في مدينة تل تمر في أغسطس عام 2021.