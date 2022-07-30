أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب المستقبل، فراموز أوستون، إنه إذا تم طرح اسم رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدارأوغلو، كمرشح مشترك للطاولة السداسية، فلن يعترض أحد.

أوستون جاءت قال خلال مشاركته في بث مباشر على قناة “تالا 1” التركية، وأشار إلى أن جهود كيليتشدار أوغلو معروفة من قبل المجتمع بأسره، وخاصة تلك التي ظهرت في انتخابات اسطنبول وأنقرة 2019.

وأضاف أوستون: “نحن مع قرار أحزاب المعارضة الستة التي اجتمعت من أجل تعزيز النظام البرلماني، وإذا تم اختيار كيليتشدار أوغلو فلن يعترض أحد”.

وأكد المسؤول التركي أنه لن يكون هناك أي أزمات على الطاولة السداسية التي تضم 6 أحزاب معارضة.

ولم يكشف بعد تحالف المعارضة عن الرشح المشترك، في ظل مخاوف من استهدافه من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية.