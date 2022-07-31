أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج مسح، عن ارتفاع حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أفراد إلى 6840 ليرة، بما يفوق الحد الأدنى للأجور، بـ 1341 ليرة.

المسح أجراه اتحاد النقابات العمالية التركية (TÜRK-İŞ) لحد الجوع والفقر لشهر يوليو.

وعليه، ارتفع حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أفراد إلى 6840 ليرة. وبذلك ارتفع حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أفراد بمقدار 1341 ليرة فوق الحد الأدنى للأجور. ارتفع خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد إلى 22 ألفًا و 279 ليرة.

وبحسب المسح، ارتفعت “تكلفة المعيشة” للموظف الواحد إلى 8 آلاف و 930 ليرة في الشهر.

ووفقًا للمسح، ارتفع الحد الأدنى لمبلغ الإنفاق على الطعام لعائلة مكونة من 4 أفراد يعيشون في أنقرة في يوليو بنسبة 7.01 بالمائة مقارنة بالشهر السابق. اعتبارًا من آخر 12 شهرًا، تم حساب معدل الزيادة بنسبة 128.4 بالمائة.

وكشف مسح اتحاد النقابات العماليةـ ارتفاع أسعار الحليب والجبن في يوليو. بينما ظل سعر الزبادي مستقرًا، كانت زيادة الجبن لمدة شهر 10 بالمائة.

وزاد لحم الضأن بنسبة 10 بالمائة ولحوم الأسماك بنسبة 12 بالمائة والبيض بنسبة 26 بالمائة والحمص بنسبة 14 بالمائة والفاصوليا الجافة بنسبة 12 بالمائة والعدس الأخضر بنسبة 8 بالمائة.

وارتفعت أسعار العدس الأحمر والدجاج بشكل طفيف، بينما بقي سعر البذور الزيتية دون تغيير. انخفض سعر اللحم البقري بنسبة 2 في المائة بسبب عيد الأضحى. وارتفعت أسعار البرغل والطحين والسميد. وارتفع سعر المعكرونة، الذي ارتفع بنسبة 10٪ و 14٪ الشهر الماضي، بنفس المعدل. وفي أنقرة، أصبح 200 جرام من الخبز العادي 4 ليرات بزيادة 33 في المائة، في حين بدأ بيع كعك أنقرة بخمسة ليرات هذا الشهر.

وكان متوسط ​​سعر الكيلوغرام للخضروات 14.17 ليرة، وكان متوسط ​​سعر الكيلوجرام بالفاكهة 16.95 ليرة.

ومع زيادة الغاز الطبيعي المستخدمة في المنازل بنسبة 30 في المائة هذا الشهر، تم تحقيق زيادة إجمالية قدرها 75.5 في المائة منذ بداية العام.