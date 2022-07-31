أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة بلومبرج، إن روسيا سترسل 15 مليار دولار في غضون ثلاثة أسابيع إلى تركيا للاستثمار، في محطة أكويو للطاقة النووية.

وبحسب ما أفاد مسؤولون تحدثوا إلى الوكالة، ستحول شركة روساتوم الروسية المملوكة للدولة، الأموال لسداد مدفوعاتها المستحقة، والاحتفاظ بالباقي في تركيا لمدة عامين.

وكشفت المعلومات التي قدمها مسؤولون آخرون، أن 5 مليارات دولار من الأموال المذكورة وصلت إلى تركيا الأسبوع الماضي. ويتوقع وصول الجزء الثاني الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار نهاية الأسبوع الجاري، وسيصل الجزء الأخير إلى تركيا الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوكالة أن حصة روساتوم في المشروع تبلغ 99 في المائة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 20 مليار دولار. ومن المقرر أن تصبح محطة الطاقة جاهزة للعمل اعتبارًا من عام 2023 وينتهي المشروع في عام 2026.

وعندما تعمل محطة الطاقة بكامل طاقتها، فمن المخطط أن تلبي 10 بالمائة من الطلب المحلي لتركيا.

ويخفف تحرك روساتوم أيضًا المخاوف من أن تتسبب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في تأخير مشروع أكويو. لم يتم فرض أي عقوبة على روساتوم حتى الآن.