أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي، عن تراجع تأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم، في ولايات ديار بكر وأورفة وماردين وفان ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة Rawest للدراسات، خلال شهر يونيو الماضي، وتضمن استطلاع الرأي سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له حال عقد الانتخابات.

النتائج أظهرت تراجعًا كبيرًا في أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم مقارنة بنتائج الانتخابات البرلمانية التي أقيمت في عام 2018، حيث حصد حزب العدالة والتنمية أصوات 23.8 في المئة من المشاركين ما يشير إلى تراجع بنسبة 11 في المئة مقارنة بنسبة الأصوات التي حصل عليها خلال انتخابات عام 2018.

ولم يقتصر التراجع على حزب العدالة والتنمية فقط، إذ تراجعت نسبة تأييد حليفه السياسي حزب الحركة القومية إلى 1.9 في المئة بعدما حصل على أصوات 4.3 في المئة من الناخبين خلال انتخابات عام 2018.

وحصل حزب الشعوب الديمقراطي على 51.3 في المئة من تأييد المشاركين، بعدما كان قد حصل على 52.4 في المئة من تأييد الناخبين خلال عام 2018.

ويصوت لصالح حزب الشعوب الديموقراطي أكثر من 7 ملايين ناخب، لكن هناك دعوى مقامة من الادعاء العام لحل حزب الشعوب الديمقراطي.

وسجلت نسبة تأييد حزب الشعب الجمهوري التغيير الأبرز، حيث ارتفعت من 2.7 في المئة إلى 9.8 في المئة.

وارتفعت أيضا نسبة أصوات حزب الخير من 1.8 في المئة إلى 2.1 في المئة.

وفقد حزب السعادة 0.2 في المئة من أصوات ناخبيه مقارنة بانتخابات عام 2018 ليسجل 1 في المئة من أصوات المشاركين.

وعلى صعيد الأحزاب الجديد حصل حزب المستقبل بقيادة أحمد داود أوغلو على 2.6 في المئة من أصوات المشاركين، بينما حصد حزب الديمقراطية والتقدم بقيادة علي باباجان 4.7 في المئة من أصوات المشاركين.

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