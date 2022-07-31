أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية، عن ارتفاع فوائد القروض التجارية في تركيا، خلال شهر يوليو الجاري.

وفق بيانات البنك المركزي التركي، بلغت فوائد القروض التجارية أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018 لتسجل 29.74 في المئة.

واعتبارا من الأسبوع الثالث في يوليو، بلغت فوائد القروض التجارية نحو 31.33 في المئة، بحسب البيانات التي لا تتضمن حساب ودائع الائتمان للكيانات القانونية وفوائد بطاقات ائتمان المؤسسات.

هذا وبلعت فوائد القروض التجارية من فئة الدولار مستويات قياسية، فاعتبارا من الأسبوع الثالث من الشهر الجاري بلغت فوائد القروض التجارية من فئة الدولار نحو 9.06 في المئة.