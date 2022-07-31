أنقرة (زمان التركية)- دعا رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لمواجهته في مناظرة علنية.

دعوة داود أوغلو جاءت خلال مشاركته في برنامج “كواليس أنقرة” على قناة “تي في 5″ التركية، تعليقا على وصف الرئيس أردوغان له بـ”الخائن”.

قال داود أوغلو “دعهم يسألون أي أسئلة يريدون. يمكنه أن يستخدم الملقن، لن أستخدم أي شيء. سأتحدث من قلبي. أنا جاهز للمواجهة”

وأوضح داود أوغلو في تصريحاته أن أكبر نقاط ضعف الرئيس هي “الغطرسة، ورؤية القوة المطلقة في نفسه، وهي صفات لا ينبغي أن يتمتع بها المسلم الحقيقي”.

وأضاف داود أوغلو: “عندما سيكون رجب طيب أردوغان مستعدًا للحساب، بصفتي شخصًا شغل منصب رئيس وزراء جمهورية تركيا سأكون مشاركا في هذا الحساب”.

وأكد داود أوغلو أنه يفكر جديا في “رفع دعوى قانونية -ضد الرئيس-“، مشيرا إلى أنه “إذا كان لدى أردوغان أي دليل ضده، يجب أن يحاكمه، فالمسلم شخص واثق من نفسه”.

وتابع رئيس حزب المستقبل: “لقد خنت العدالة يا سيد أردوغان. اسمع، سأخبرك بشيء مؤلم وثقيل للغاية، من حولك غير واثقين فيك، حتى أقرب المقربين منك غير واثقين فيك”.