أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق طرابزون سبور التركي ببطولة كأس السوبر، بعد هزيمته الساحقة لنظيره سيفاس سبور.

واجه طرابزون سبور و سيفاس سبور بعضهما البعض في كأس السوبر السادس عشر، الذي نظمه اتحاد الكرة التركي.

وفاز فريق طرابزون سبور بالمباراة التي أقيمت على ملعب أتاتورك الأولمبي بإسطنبول بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل أهداف طرابزون سبور أندرياس كورنيليوس في الدقائق 37، 51، ويانز ستروجيرلارسن في الدقيقة 64، أناستاسيوس باكاسيتاس في الدقيقة 76 من ضربة جزاء.

وكانت نسبة استحواذ طرابزون سبور في المباراة 52%.

وبعد هذه النتيجة، أخذ لاعبو طرابزون سبور، الذين أكملوا الموسم الماضي كأبطال الدوري الممتاز، كأس السوبر إلى متحفهم وأظهروا نجاحهم في إنهاء الموسم بكأس مزدوج.