أنقرة (زمان التركية) – ردت الهيئة العليا للانتخابات على مذكرة برلمانية، حول ما إن كان الرئيس رجب طيب أردوغان، بإمكانه الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية.

قالت الهيئة إن المسألة ليست ضمن اختصاصاتها، مشيرة إلى اتخاذها قرارا بالإجماع بعدم وجود مجال لإبداء الرأي استنادا على الأسباب الموضحة.

كان نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي التركي، حسن كولاكسيز، قدم مذكرة استفهامية إلى الهيئة العليا للانتخابات حول ما إن كان أردوغان بإمكانه الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية.

وكان الرئيس أردوغان، أعلن ترشحه إلى الانتخابات في التاسع من يونيو/ حزيران الماضي، فيما هناك جدل بشأن دستورية ترشحه من جديد.

من جانبه اعتبر كولاكسيز أن رد الهيئة العليا للانتخابات لم ينهي الجدل المثار حول الأمر، مفيدا أن “المسؤولية الواقعة على عاتقها تجاه الديمقراطية والتاريخ تكمن في تزويد الرأي العام بالبيانات، التي لا تترك أي مجال للشك من خلال بيان حقيقي ينهي أي غموض حول الأمر”.

كولاسيز أعلن التقدم بمذكرة إلى المحكمة الدستورية، بسبب عدم إيضاح الهيئة العليا للانتخابات الأمر.

وطالب كولاكسيز في المذكرة المحكمة الدستورية بتوضيح ما إن كان بإمكان أردوغان الترشح للرئاسة للمرة الثالثة أم لا، والشروط التي تسمح بهذا إن وجدت وفقا لبنود الدستور التركي.