أنقرة (زمان التركية) – توج فريق الجولف للسيدات في تركيا بطلا على مستوى أوروبا، بينما حصد فريق الجولف للرجال المركز الثالث.

في البطولة التي نظمها الاتحاد الأوروبي للجولف (EGA)، شاركت فرق الرجال والسيدات في المسابقات بـ 4 رياضيين.

كان هناك 44 لاعبا من 11 دولة في فرق الرجال، و 40 لاعبا من 10 دول في فرق السيدات.

وفاز منتخب تركيا الوطني للجولف للسيدات، الذي صعد إلى الصدارة في اليوم الأول من البطولة التي استمرت أربعة أيام، وفاز في جميع المباريات التي خاضها في الأيام التالية، على منافسه أوكرانيا 2-1 في مباراة اللعب التي أقيمت في المسابقة.

وبعد هذا الانتصار، أصبح فريق تركيا بطل فريق سيدات أوروبا 2022 الذي لم يهزم في بطولة الدرع الأوروبية للسيدات 2022.

من ناحية أخرى، واجه منتخب تركيا الوطني للجولف للرجال صربيا على المركز الثالث بمباراة تحديد المركز الرابع في اليوم الأخير. في نهاية المنافسة، فاز المنتخب الوطني 2-1 على صربيا وأنهى بطولة الدرع الأوروبية للرجال 2022 في المركز الثالث.