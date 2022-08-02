أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات التركية ترحيل 9000 “مقاتل إرهابي أجنبي” من أكثر من 100 جنسية مختلفة،منذ عام 2011.

وجاء في بيان صادر عن مديرية إدارة الهجرة التركية، أنه من أجل الحفاظ على أمن تركيا داخل الحدود وعبرها، تم ترحيل إجمالي 9000 مقاتلا إرهابيا أجنبيا من 102 جنسية مختلفة، من بينهم 1168 من الدول الأعضاء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وشدد البيان في البيان على أن العديد من الأشخاص أعيدوا إلى دول الاتحاد الأوروبي عند النظر في توزيع جنسية المبعدين.

وتم تسجيل ما مجموعه 1109 أشخاص من 59 دولة عضو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تم ترحيلهم منذ عام 2011.

وتابع البيان: “في عام 2019 ، 126 من 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، 95 من 8 دول الاتحاد الأوروبي في عام 2020، وفي حين أعيد 69 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً من 8 دول من الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم في عام 2021، وفي فترة السبعة أشهر من هذا العام، تم ترحيل 20 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً من 6 دول في الاتحاد الأوروبي”.

ومن بين المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين أعيدوا إلى وطنهم منذ بداية عام 2019، كانت الجنسيات الثماني الأولى (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) هي فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وفنلندا ورومانيا والسويد والنمسا.

ومع تفكك تنظيم داعش في العراق وسوريا عبر آلاف المقاتلين إلى تركيا، فيما اعتقل الجيش التركي العديد منهم في شمال سوريا.