أنقرة (زمان التركية) – قال انجين ألتاي، نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري، المعارض في تركيا، إن مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية هو زعيم الحزب كمال كيليتشدارأوغلو.

ألتاي صرح بذلك لقاء على قناة “فوكس تي في” التركية.

ألتاي رفض الحديث عن مرشح تحالف الأحزاب المعارضة الستة، وقال: “في الوقت الذي لا يمكنني فيه الحديث عن مرشح الطاولة المستديرة، فإن مرشح حزبنا هو رئيس الحزب كمال كيليتشدارأوغلو”.

كما طالب ألتاي، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإجراء انتخابات مبكرة.

يذكر أن تحالف الأحزاب الستة المعارضة يرفض الإعلان مبكرا عن مرشحهم المشترك، رغم مطالبة الرئيس أردوغان بذلك صراحة، وذلك خوفا من استهدافه أو حتى اعتقاله.