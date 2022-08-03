القاهرة (زمان التركية)ــ رحبت جامعة الدول العربية، بتمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، بنفس شروط الهدنة السابقة، وفق الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة.

ومن المقرر تجديد الهدنة في اليومن حتى الثاني من أكتوبر القادم.

تُتيح الهدنة العمل على تخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يُعاني منها اليمنيون في جميع أنحاء البلاد، كما تفتح المجال أمام البدء في عملية سياسية جادة لإنهاء الأزمة.

وصرح جمال رشدي الناطق باسم الأمين العام للجامعة أن الشعب اليمني عانى لسنواتٍ من الحرب، ومن أزمة إنسانية شديدة الوطأة، وأن تجديد الهدنة يُمثل خبراً ساراً لملايين اليمنيين، مشيراً إلى أهمية التزام الأطراف ببنود الهدنة في المرحلة المقبلة، وضرورة تعزيز عمل المبعوث الأممي في التوصل إلى اتفاق هدنة موسع ومُستدام.

وأكد الناطق أن استمرار الهدنة يمنح زخماً مطلوباً للعملية السياسية ولاستمرار المفاوضات كطريق وحيد لمعالجة الأزمة اليمنية على نحو شامل، توطئةً لإحلال السلام في هذا البلد الذي عانى أهله الكثير.