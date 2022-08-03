أنقرة (زمان التركية) – سجلت أسعار الخضروات في انطاليا زيادة قياسية بنحو 169 في المئة على الصعيد السنوي، بينما يعكس مؤشر أسعار الفاكهة زيادة سنوية بنحو 73.21 في المئة، وفق بيانات بورصة أنطاليا التجارية.

ونشرت بورصة أنطاليا التجارية تقريرها لمؤشر الخضروات والفاكهة لشهر يوليو/ تموز المنصرم، حيث سجلت المؤشرات الكمية نحو 37 على صعيد الطماطم و48 على صعيد الخضروات و102 على صعيد الفاكهة.

الأسعار سجلت زيادة قياسية، حيث بلغت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار الطماطم نحو 243.1 في المئة، في حين بلغت الزيادة السنوية في أسعار الخضروات 169.27 في المئة.

وتعكس البيانات تجاوز الزيادة في مؤشر كمية الخضروات على الصعيد السنوي مؤشر كمية الطماطم وبلوغ مؤشر أسعار الخضروات مستويات قياسية.

وبلغ التغيير السنوي في مؤشر أسعار الفاكهة نحو 73.21 في المئة.

وعلى الصعيد الشهري تراجع مؤشر كمية الفاكهة بنحو 39.69 في المئة خلال شهر يوليو/ تموز، بينما ارتفع مؤشر أسعار الفاكهة بنحو 38.54 في المئة.

وبالنظر إلى إحصاءات شهر يوليو/ تموز على مدار الأربع سنوات الأخيرة يتبين أن التغييرات الشهرية في مؤشرات أسعار وكمية الفاكهة لا تزال ضمن نطاق المتوسط.

ويبلغ معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا، نحو 69 بالمئة، الأمر الذي يضعف من قدرة المواطنين الشرائية.