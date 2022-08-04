أنقرة (زمان التركية) – تقدم سياسيون من حزبي الشعب الجمهوري والخير في تركيا ببلاغ حول تضمن اختبارات التوظيف الحكومي هذا العام، 20 سؤالا سبق طرحهم في كتيب للتدريب على الاختبارات.

وكانت الأسئلة مطابقة لما وردوا في كتيب الأسئلة الصادر عن دار نشر Yediiklim.

وأثارت الواقعة موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وكانت مديرية الاختبارات الخاصة بقبول الطلبة في التعليم العالي قد أصدرت بيانات حول الأسئلة التي تم تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله أن تحرياتها أكدت أن الادعاءات المثارة بهذا الصدد غير صحيحة.

وعلى الرغم من هذا البيان صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه أصدر تعليماته لهيئة الرقابة الحكومية بدراسة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وخلال اليوم نفسه أقدمت الحكومة على إقالة رئيس مديرية الاختبارات الخاصة بقبول الطلبة في التعليم العالي، خالص أيجون، كما تم الإعلان عن إعادة الاختبار.

وتعيد الواقعة للأذهان الاتهامات التي وجهت إلى حركة الخدمة بتسريب اختبارات التوظيف لأشخاص مقربين من الحركة، الأمر الذي اتخذته حكومة حزب العدالة والتنمية ذريعة لفصل عدد كبير من الموظفين تعسفيا.

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