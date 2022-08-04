أنقرة (زمان التركية) – اشتكى وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، من أن السويد وفنلندا لم تستجيبا بعد لطلبات “تسليم المجرمين” التي قدمتها تركيا.

بوزداغ صرح بذلك خلال مقابلة مع صحيفة “تركيا”، حيث تناول الشروط التي طرحتها تركيا مقابل التراجع عن رفض انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

الوزير أشار إلى عدم وجود أي رد من القنوات الرسمية من كلا البلدين حتى الآن، وقال بوزداغ: “كانت هناك أنباء عن اتخاذ قرارات إعادة المجرمين في السويد، لكن لم ينفذ أي شيء علينا حتى الآن”.

بوزداغ قال، في إشارة إلى الحكومتين السويدية والفنلندية “سيكون من الرائع أن يحفظوا كلمتهم”.

وتابع الوزير: “إذا أوفت الحكومتان السويدية والفنلندية بوعودهما، فإن تركيا ستتخذ الخطوة اللازمة من خلال الوفاء بوعدها لإكمال عملية الانضمام لحلف الناتو، ولكن إذا حدث العكس، فلن تتخذ تركيا الخطوة اللازمة للوفاء بوعودها”.

يذكر أن تركيا وقعت مذكرة تفاهم ثلاثية مع السويد وفنلندا، لسحب اعتراضها على عضويتهما في الناتو، وتضمن الاتفاق، إعلان السويد وفنلندا أنهما يقفان ضد تنظيمات صنفتها تركيا “إرهابية”.

وتريد تركيا من السويد وفنلندا تسليم المنتمين لحزب العمال الكردستاني وأعضاء حركة الخدمة المقيمين على أراضيها، وحظر أنشطتهم، ووضعت ذلك شرطا لقبول عضوية البلدين في حلف الناتو.