أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أوروبي أن الأتراك جاءوا في المركز الخامس، من حيث طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.

مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) نشر تقرير المهاجرين لشهر أبريل 2022.

ووفقًا لبيانات يوروستات، ارتفع عدد طالبي اللجوء لأول مرة إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 66 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2021، وانخفض بنسبة 28 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2022.

ويعزو “يوروستات” الانخفاض في الطلبات إلى انخفاض عدد الأوكرانيين. وبحسب البيانات، تم تقديم 54 ألف و 145 طلب لجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي في أبريل 2022.

وفق تقارير، تزايد عدد الأتراك الراغبين، في الهجرة من تركيا، منذ محاولة انقلاب 2016، حيث تزايدت حالات القمع والملاحقات الأمنية.

ويعتبر الأفغان هم من مواطني الدول التي قدمت أكبر عدد من طلبات اللجوء، إلى دول الاتحاد الأوروبي في أبريل. في أبريل، طلب 7255 مواطنًا أفغانيًا اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، ويأتي الأفغان بعد السوريون الذين قدموا 6485 طلبًا، والكولومبيون الذين قدموا 3655 طلبًا، والأتراك الذين قدموا 2600 طلبًا.

وكانت ألمانيا الدولة التي لديها أكبر عدد من طلبات اللجوء في أبريل. وفقًا لبيانات يوروستات، تقدم 12465 شخصًا بطلبات لجوء في ألمانيا.

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