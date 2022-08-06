أنقرة (زمان التركية) – دخل سجناء سياسيون في تركيا، بمعتقل وان شديد الحراسة، في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات المتزايدة لحقوقهم.

وفق المعلومات التي تم الحصول عليها من أقارب المعتقلين، صادرت مؤخرا إدارة السجن، الالتماسات التي كتبها المعتقلون إلى مجلس النواب ووزارة العدل والنيابة.

وانطلق الإضراب عن الطعام في السجن بالتناوب منذ الأول من أغسطس الجاري، ضد الممارسات التعسفية بحق المعتقلين.

وبينما تولت المجموعة الثانية الإضراب عن الطعام بالتناوب الذي أطلقه المعتقلون منذ 1 أغسطس، لم يُعرف عدد الأيام التي سيستمر فيها الإضراب عن الطعام.