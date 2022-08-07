أنقرة (زمان التركية) – ستجتمع كل من تركيا والسويد وفنلندا لأول مرة منذ توقيع الاتفاق الثلاثي، على هامش قمة الناتو الأخيرة في مدريد الإسبانية.

وسيتضمن اللقاء بحث البنود المتفق عليها، وطلبات الحكومة التركية، ومن بينها تسليم عدد من المطلوبين.

وكانت تركيا قد سحبت اعتراضها على انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف الناتو بعد التوصل إلى الاتفاق الثلاثي المشار إليه.

ونص أحد أهم بنود الاتفاق على إعلان السويد وقوفها بجانب تركيا ضد الإرهاب.

وعقب الاتفاق أعلنت السويد أن طلبات تركيا بشأن تسليم مطلوبين ستتم وفقا للقانون السويدي.

وعلى الصعيد الآخر أعلن وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، أن تركيا لم تتلقى ردا من السويد على أي من طلبات التسليم التي تقدمت بها.

وينص الاتفاق الثلاثي على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ طلبات أنقرة، وفي هذا الإطار ستجتمع وفود من الدول الثلاثة خلال الشهر الجاري.

هذا ولا تزال عملية انضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف الناتو قائمة، حيث صدقت 23 دولة من بين 30 دولة يضمها الحلف على بروتوكول انضمام الدولتين.

ومؤخرا وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على انضمام فنلندا والسويد إلى صفوف الحلف.

ولم تصدق كل من التشيك وإسبانيا والمجر والبرتغال واليونان وسلوفاكيا حتى الآن على عضوية الدولتين بالحلف.