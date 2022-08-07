أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب الحركة القومية، مصطفى قالايجي، إنه سيتم انتخاب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرة أخرى وسيفوز على منافسه بفارق كبير.

تصريحات قالايجي جاءت خلال مشاركته في فعالية انتخابية بعنوان “خطوة بخطوة 2023 لإضاءة المنطقة” الذي نظمته أمانة الحزب بمنطقة كاراتاي في مركز مولانا الثقافي.

قال قالايجي إنه في انتخابات يونيو 2023، “سيحقق تحالف الشعب -الحاكم- انتصارًا تاريخيًا”. ويضم تحالف الشعب حزبي العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية.

يأتي ذلك بينما تصر أحزاب المعارضة في تركيا على إزاحة أردوغان عن السلطة، وتخطط للدفع بمرشح مشترك للمعارضة.

وزعم قالايجي أنه تم اتخاذ إجراءات فعالة لوقف زيادة التضخم والارتفاع “المصطنع” لسعر الصرف الأجنبي في تركيا، وأنه تم اتخاذ قرارات لزيادة دخل المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمزارعين والحرفيين والموظفين والمتقاعدين.

قفز التضخم في تركيا مسجلا 79.6 بالمئة.

وبخصوص العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال سوريا، قال قالايجي: “مع العملية الجديدة التي ستنفذ في الشمال السوري، سيتم القضاء على التنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردستاني) في المنطقة، وبالتالي سيتم نقل المزيد من اللاجئين إلى المنطقة الآمنة التي ستصل إلى عمق 30 كيلومترًا”.

كما أشار قالايجي إلى أن الهجمات الأخيرة على دور العبادة العلوية، يجب أن يتم التحقيق فيها بدقة وتوضيحها بشكل قاطع، ويجب أن يكون معروفا أن تركيا لن تتخلى أبدا عن مسيرتها الحازمة.