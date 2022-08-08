أنقرة (زمان التركية) – أصبحت البرتغال، الواقعة جنوب غرب القارة الأوروبية، الوجهة الجديدة للأتراك المثقفين والأغنياء.

ويوضح المحامي التركي جولتان نور باتماز، الذي يقدم خدمات استشارية للمستثمرين الأتراك، أنه حتى بداية عام 2022، كان بإمكان أولئك الذين اشتروا 280 ألف يورو في المناطق منخفضة السكان و350 ألف يورو في المناطق الوسطى الحصول على بطاقة إقامة.

ومع اللائحة التي صدرت بعد العام الجديد، ارتفع هذا الرقم إلى 500 ألف يورو كحد أدنى. ومع ذلك، فإن شراء العقارات لا يكفي للتأهل للحصول على الجنسية البرتغالية.

وأضاف المحامي: “يتم تمديد بطاقة الإقامة، التي تُمنح لأول مرة لمدة عامين، لمدة عامين إضافيين إذا لم يكن هناك أي عائق. إذا لم يكن هناك عائق، فإنه يتم تمديده لمدة سنة أخرى، وملء فترة الخمس سنوات. في نهاية 5 سنوات، يتم إزالة الحد الزمني لبطاقة الإقامة وإصدار بطاقة الإقامة الدائمة. إذا استوفى المستثمر أيضًا متطلبات اللغة، فيمكنه أو يمكنها التقدم بطلب للحصول على الجنسية”.

وأشار باتماز إلى أنه من عام 2012 إلى عام 2021، تم استثمار 5 مليارات و 842 مليون يورو للانتقال إلى الجنسية البرتغالية. في هذه العملية، تقدم 464 تركيًا بطلبات أو اشتروا أو استثمروا ما لا يقل عن 162 مليونًا و 400 ألف يورو في العقارات.

وذكر باتماز أنه بالإضافة إلى شراء العقارات، يمكن البدء في عملية الحصول على الجنسية البرتغالية بأخذ أموال استثمارية، واستثمار مليون و 500 ألف يورو في البنوك البرتغالية، بشرط عدم سحبها لفترة زمنية معينة.

وأشار باتماز إلى أن الأتراك الذين استقروا في البرتغال وتقدموا بطلب للحصول على الجنسية، قبلت طلباتهم بسهولة، مؤكدا أن الاندماج سريع لأن المهاجرين الأتراك هم عمومًا من السكان المثقفين.