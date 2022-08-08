أنقرة (زمان التركية) – يركز تحالف الأحزاب الستة المعارضة الذي تشكل في تركيا هذا العام، جهوده حاليا حول الأحزاب السياسية الداعمة لمرشحها لخوض السباق الرئاسي.

صحيفة Duvar التركية، قالت إن تحالف المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري، يسعى للحصول على دعم الأحزاب الأخرى غير المشاركة ضمن التحالف السداسي.

ويحظى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بأهمية سياسية كبيرة ودور حاسم في الاستحقاقات الانتخابية، إذ يصوت لها سبعة ملايين ناخب، بينما الحزب ليس عضوا في التحالف المعارض الذي لم يدعوه أعضائه إلى الانضمام إليهم.

ويعد التوافق مع الحزب الكردي، الذي يشكل الضلع الثالث للبرلمان التركي، أمرًا محوريًا لإنجاح، المرشح المشترك لأحزاب المعارضة الستة التي يقودها حزب الشعب الجمهوري.

ويخشى تحالف المعارضة من ضم حزب الشعوب الكردي، بسبب شبهة الإرهاب التي تلاحق الحزب الكردي، حيث تنظر المحكمة الدستورية، قضية لحل حزب الشعوب الديموقراطي، وحظر أعضائه من المشاركة السياسية.

ووفق الصحيفة، التحالف السداسي قد لا يضم أحزابًا أخرى، غير أن عدد الأحزاب الداعمة لمرشحه قد يرتفع إلى 15 حزبا سياسيا.

ويبدي الحزب الكردي انزعاجًا من استبعاده من تحالف أحزاب المعارضة، وصرح قادة الحزب أنهم قد يشكلون تحالفا انتخابايا خاصا بها.

ويشغل مرشح المعارضة لمنافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، اهتمام الرأي العام، في ظل إصرار المعارضة على إزاحة أردوغان من السلطة. ويتحفظ التحالف المعارض عن الإعلان عن مرشحة حتى لا يتعرض لضغوط أو مضايقات.