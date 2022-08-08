أنقرة (زمان التركية) – زار زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان بيت “جمع حسين” للعلويين في العاصمة التركية أنقرة.

واجتمع باباجان مع رئيس “بيت الجمع” (اسم يطلق على دور العبادة الخاصة للطائفة العلوية في تركيا) في بلدة ماماك بأنقرة.

وانتقد باباجان خلال زيارته الاعتداءات التي تتعرض لها بيوت الجمع والمؤسسات العلوية، بالتزامن مع حلول ذكرى عاشوراء في شهر محرم، مفيدا أنهم سيتابعون هذا الأمر.

اعتبر باباجان أن استبعاد العلويين من تولي مناصب الولاة والمحافظين ورؤساء الجامعات، ورؤساء الدوائر واضطرارهم لإخفاء هويتهم خشية التعرض للفصل أو الإقصاء يعني افتقار تركيا للمساواة.

قال باباجان: “إن تم انتهاك مبدأ الكفاءة في التعيينات الحكومية وتطبيق الانحياز والتمييز، وتفضيل أصحاب الامتيازات عن أصحاب الحق. لا يمكننا الحديث عن وجود مساواة داخل تركيا. لهذا السبب سنواصل التمسك بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين”.

هذا ومن المنتظر أن يجري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة اليوم إلى بيت جمع حسين غازي، لكن بعض بيوت الجمع العلوية اعرتضت على هذه الرغبة.

وشهدت العاصمة أنقرة هذا الأسبوع هجمات على بيت جمع السيدة فاطمة، وجمعية شاه مردان لبناء وصيانة المنازل الثقافية، ومقر مؤسسة تركمان عليوي بكتاشي.

وعقب الهجوم، قال مصطفى أصلان، رئيس اتحاد العلويين: “ندين بشدة الهجوم على أماكن العلويين في 4 أماكن مختلفة في عاصمة هذا البلد. نريدكم أن تعرفوا أننا سنقاتل بعزم لفضح جميع جوانب هذا الهجوم”.

وأضاف أصلان: “نحن نحذر الحكومة مرة أخرى. نهجكم الذي لا يعترف بالجمعيات العلوية ولا يمنح لها وضعًا دستوريًا، يمهد الطريق لهذه الهجمات”.

يذكر أن الطائفة العلوية في تركيا تعرضت على مدى تاريخ الجمهورية لهجمات استفزازية وخلق فوضى وبلبلة من أجل إعادة تصميم السياسة في البلاد.