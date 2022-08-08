أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سنجار، إن حزبه مازال منفتحًا على فكرة المرشح المشترك للمعارضة، التي يتبناها قادة تحالف أحزاب المعارضة الستة.

عقب زيارته لحزب آزادي والجمعية الكردية الديمقراطية الثورية، أوضح سنجار، أنهم منفحتون على فكرة وجود مرشح مشترك للمعارضة في الانتخابات الرئاسية، بشرط وجود حوار المباشر والمفاوضات المفتوحة مع قادة “الطاولة السداسية”.

ويعد التوافق مع الحزب الكردي، الذي يشكل الضلع الثالث للبرلمان التركي، أمرًا محوريًا لإنجاح، المرشح المشترك لأحزاب المعارضة الستة التي يقودها حزب الشعب الجمهوري.

ويخشى تحالف المعارضة من ضم حزب الشعوب الكردي، بسبب شبهة الإرهاب التي تلاحق الحزب الكردي، حيث تنظر المحكمة الدستورية، قضية لحل حزب الشعوب الديموقراطي، وحظر أعضائه من المشاركة السياسية.

ويبدي الحزب الكردي انزعاجًا من استبعاده من تحالف أحزاب المعارضة، وصرح قادة الحزب أنهم قد يشكلون تحالفا انتخابايا خاصا بها.

ويشغل مرشح المعارضة لمنافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، اهتمام الرأي العام، في ظل إصرار المعارضة على إزاحة أردوغان من السلطة. ويتحفظ التحالف المعارض عن الإعلان عن مرشحة حتى لا يتعرض لضغوط أو مضايقات.

وفي إشارة إلى رغبة الحزب الكردي في الانضمام لأحزاب المعارضة، قال سنجار: “لقد عملنا لفترة طويلة للدخول في التحالف الديمقراطي متعدد الأعضاء. وقد أظهرنا ذلك بوضوح في وثيقة موقفنا يوم 27 سبتمبر”.

وفي سياق منفصل، ذكر سنجار أنهم مستعدون لمواجهة إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، حيث عملوا على خيارات وفقًا لاحتمالات مختلفة، وباتوا على استعداد لكل الاحتمالات.

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