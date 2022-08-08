أنقرة (زمان التركية)ــ زعم المحلل السياسي الروسي البارز يجور كوروتشينكو، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يهمه استمرار الدعم السياسي والمالي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل الاستمرار في حكم تركيا.

خلال الاجتماع الذي استمر أربع ساعات يوم الجمعة في منتجع سوتشي، اتفق أردوغان مع بوتين على دفع ثمن الغاز الطبيعي الروسي جزئيًا بالروبل، لزيادة حجم التجارة بين البلدين، والسماح للشركات الروسية بإقامة أعمال في مناطق التجارة الحرة في تركيا.

وفقًا للاتفاقية، فإن خمسة بنوك تركية ستعتمد نظام الدفع الروسي مير، بالإضافة إلى أن الطرفين اتفقا على التعاون في مكافحة الإرهاب في سوريا، وفي مجالات النقل والزراعة والتمويل والبناء.

في تصريحاته اليوم الاثنين، قال إيجور كوروتشينكو، خبير الدفاع الروسي، إن أردوغان بحاجة إلى مواصلة مساعدة بوتين، وإلا فقد تتم الإطاحة به العام المقبل.

وفقًا لما نقلته صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، قال كوروتشينكو: “نحن لا نقلل من دور الشعب التركي في اختياره. ولا نقلل من دور أردوغان في هذا أيضًا، ولكن في العالم الحديث، تؤثر روسيا بقوتها الذاتية على الانتخابات التي تجريها دول أخرى لصالح سياسيين معينين “.

من جانبه، قال تيم آش، كبير محللي الأسواق الناشئة في BlueBay Asset Management في لندن والمراقب المخضرم في تركيا، على تويتر يوم الأحد، إن المحادثات مع بوتين ونتائجها لا تبدو جيدة وإيجابية بالنسبة لتركيا.

وقال آش: “يبدو أن أردوغان … يبذل قصارى جهده لتعزيز التجارة مع روسيا، ومساعدة إدارة بوتين على تجاوز العقوبات، والاستفادة منها في نفس الوقت”.

حكومة أردوغان رفضت معاقبة حكومة بوتين أو رجال الأعمال الروس بسبب الحرب على أوكرانيا، وحاولت لعب دور رئيسي في التوسط لاتفاق بين موسكو وكييف لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

وأكدت السلطات التركية مرارا أن الأوليغارشية الروسية موضع ترحيب في تركيا كسياح أو مستثمرين.

ومع أن الحكومات الغربية أشادت بتركيا لتوسطها في صفقة الحبوب، إلا أنها أصبحت قلقة للغاية بشأن تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا.

وحذرت الحكومات الغربية من أن أنقرة قد تتعرض لرد انتقامي إذا ساعدت روسيا على التهرب من العقوبات، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الأحد نقلاً عن ستة مسؤولين غربيين لم تكشف عن أسمائهم.

قال مسؤول غربي كبير إن الدول يمكن أن تدعو شركاتها ومؤسساتها المالية إلى الخروج من تركيا إذا اتبع أردوغان الخطط التي حددها بعد الاجتماع مع بوتين.

قال أحد المسؤولين إن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تتخذ إجراءات، من قبيل طلب قيود على تمويل التجارة أو مطالبة الشركات المالية الكبرى بخفض التمويل للشركات التركية، مؤكدا أنه لن أستبعد أي إجراءات سلبية إذا اقتربت تركيا كثيرًا من روسيا.

بينما حذرت الولايات المتحدة، التي فرضت بالفعل عقوبات على تركيا لشرائها صواريخ روسية في عام 2019، الدول مرارًا وتكرارًا من أنها قد تتعرض لـ”عقوبات ثانوية” إذا ساعدت روسيا على التهرب من الإجراءات العقابية.

وعقد نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو اجتماعا في تركيا في يونيو وحزيران مع مسؤولين حكوميين ومصرفيين لتحذيرهم من أن يصبحوا قناة للأموال الروسية غير المشروعة.

قال كوروتشينكو إن أهمية انتخابات العام المقبل تجاوزت كل شيء آخر بالنسبة لأردوغان، وكان بوتين هو المسيطر على النتيجة.

وتابع: “دعونا لا ننسى أهم شيء – انتخابات 2023. بدون دعم روسيا، وبدون دعم بوتين، أردوغان لن ينجح.. إن مفاتيح رئاسة أردوغان في يد الزعيم الروسي إذا كنا صادقين… لهذا السبب الصداقة مع روسيا، والاتصالات الشخصية بين بوتين وأردوغان هي المزايا التي ستمكن الناخبين الأتراك من التصويت لأردوغان العام المقبل “، على حد قوله.

أردوغان يعاني من عدم الاستقرار الاقتصادي في بلاده، حيث بلغ التضخم 79.6%، والليرة تتراجع أمام العملات الأجنبية. وأثرت الاضطرابات سلبا على شعبيته بين الناخبين الأتراك، مما يعني أنه قد يخسر الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤهما في يونيو المقبل.