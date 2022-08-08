أنقرة (زمان التركية) – تعهدت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، داريا يانيك، بمغادرة السوريون للأراضي التركي، خلال عام.

خلال مشاركتها في افتتاح مركز رعاية المسنين في ولاية أضنة التركية، قالت الوزيرة ردًا على سؤال حول مصير السوريين في تركيا، “إذا أرادت تركيا منع إقامة دولة إرهابية بواسطة عملية عسكرية عبر الحدود، فسوف تتحمل نتيجة ذلك”.

وأضافت يانيك: “سوف نعمل بكل جهدنا وطاقتنا. بعد عام 2023، لن يكون سوريين على أراضينا”.

ويشهد منتصف عام 2023 عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وهناك غضب شعبي متزايد داخل تركيا من تواجد السوريين منذ أكثر من 10 سنوات في البلاد، بقرار من حكومة حزب العدالة والتنمية.

ومؤخرًا أدرك الرئيس رجب طيب أردوغان أن بقاء السوريين في بلاده أصبح أزمة تؤثر على شعبية الحزب الحاكم ولا يمكن تغافلها، وبدأ يصدر تصريحات تشير إلى عمل حكومته على إعادة السوريين إلى بلادهم.

ويقول أردوغان إنه يريد إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، لنقل اللاجئين السوريين إليها، عبر عملية عسكرية تستهدف القضاء على الوجود الكردي في المنطقة.