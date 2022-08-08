أنقرة (زمان التركية) – توفي قاضي تركي، يدعى عبد الرحمن صاقار، كان قد فصل تعسفيًا عقب انقلاب عام 2016، إثر معاناة مع مرض السرطان.

فصل القاضي عبد الرحمن صاقار، بقرار من مجلس القضاة والمدعين العام، وأصيب بالسرطان فيما بعد.

وعلى الرغم من تبرئة صاقار البالغ من العمر 42 عامًا من الدعوى المرفوعة في إطار اتهامه بالانتماء لحركة الخدمة، إلا أنه لم تتم إعادته إلى منصبه.

كما أمضى صاقار حوالي 6 أشهر في السجن بعد فصل تعسفيا.

يذكر أنه منذ محاولة انقلاب يوليو 2016، تم فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفيا، بتهم مثل الانتماء إلى حركة الخدمة، والصلة بالمحاولة الانقلابية.