أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده بدأت تطبيع العلاقات مع إسرائيل ومصر، وقال إن تلك العملية “لا تعني تنازل أنقرة عن مبادئها”.

وأشار تشاووش أوغلو إلى وجود “خطوات متبادلة وحوار بين تركيا وإسرائيل في إطار عملية التطبيع”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات المؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك في أنقرة.

وقال أوغلو: “نقول دائما إن بدء عملية التطبيع مع إسرائيل ومصر لا يعني الاستغناء عن مبادئنا، خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس”.

وأشار أوغلو إلى زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى تركيا، والإعلان عن إعادة تعيين السفراء مجددا.

وأضاف: “الآن إسرائيل مقبلة على انتخابات، ولا أعلم ما إذا كان تعيين السفراء سيتم قبلها أم بعدها، لأن هذه الخطوة يجب أن تكون من الطرفين في آن واحد”.

وأعرب تشاووش أوغلو عن رغبة بلاده في أن تكتسب علاقاتها مع مصر الزخم نفسه مع الإمارات والسعودية.