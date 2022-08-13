أنقرة (زمان التركية) – قالت رئيسة حزب الجيد، ميرال أكشنار، إن النظام الحاكم الحالي يطلق عليه “النظام الحرام”، لأنه لم يترك شيء لم يسرقه.

خلال حديثها مع أصحاب المتاجر في منطقة “اقسراي” بإسطنبول، تعهدت أكشنار بأن “هذا النظام سيتم تغييره من خلال أصوات الناخبين الحلال والديمقراطية”.

وفي سياق منفصل، أشارت رئيسة حزب الجيد، إلى أن المعاشات التقاعدية منخفضة، مؤكدة على ضرورة أن يكون الحد الأدنى للمعاش مساوياً للحد الأدنى للأجور.

وأضافت أكشنار أنه في ظل المعاش التقاعدي المنخفض، يحصل عدد من الأشخاص في الدولة على 5 رواتب وهناك من يحصل على 10 أو حتى 15.

وقالت إنه في الوقت الذي يحصل في شخص واحد على 15 راتبا، يحصل آخرين على راتب منخفض، وهذا يسمى “النظام الحرام”.