أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق طرابزون سبور التركي على نظيره هاتاي سبور، في المباراة الافتتاحية للأسبوع الثاني من الدوري التركي الممتاز.

استضاف طرابزون سبور، بطل الدوري الممتاز الأخير، هاتاي سبور في المباراة الافتتاحية للأسبوع الثاني.

وعلى الرغم من أن الفريق المستضاف استحوذ على الكرة في معظم المباراة، إلا أن ممثل البحر الأسود تمكن من مغادرة الملعب برصيد 3 نقاط.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح طرابزون سبور عبد القادر عمر في الدقيقة 71.

يذكر أن طرابزون سبور، الذي أحضر كأس السوبر إلى متحفه بفوزه على دمير جروب سيفاس سبور 4-0، بدأ الموسم بشكل جيد بفوزه على اسطنبول 2-0 خارج أرضه في الأسبوع الأول من الدوري.