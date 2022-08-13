أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي يافوز دونات، إن أجندة حكومة حزب العدالة والتنمية تركز على السياسة، وتهمل ملف الاقتصاد الذي يشغل الشعب.

وأوضح دونات في مقال بصحيفة “صباح” التركية تحت عنوان “أرض الشهداء”، أن الشعب أصبح لا يتكلم في السياسة، ولكن كل شخص منهم لديه الكثير ليقوله عن الاقتصاد.

وأضاف دونات: “هنا في سوق رؤوف دنكتاش، يقول أحد البائعين، إن العمل راكد، وتقول سيدة أخرى إن كل شيء باهظ الثمن، بينما يشير مواطن آخر إلى أن سبب الغلاء هو أسعار الوقود، يؤكد آخر أنه أصبح يشتري كيلو جرام من الفاكهة والخضروات بدلا من 2 كيلو جرام”.

وأكد دونات أنه في الحوار الاقتصادي، كل شخص لديه ما يقوله، فحديثه يكون طويل جدا.

وتابع دونات: “ولكن عندما يتعلق الأمر بالسياسة، أصبح الناس باردون تجاه السياسة والانتخابات، فالجميع صامت”.

وأنهى دونات مقاله قائلا: “باختصار … هناك فرق بين أجندة أنقرة وأجندة الشعب”.