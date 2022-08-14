أنقرة (زمان التركية) – نصحت بريطانيا، مواطنيها المسافرين إلى تركيا بالبقاء على بعد 10 كيلومترات من الحدود السورية التركية، وعدم زيارة ولايات جنوب شرق تركيا.

قامت وزارة الخارجية البريطانية بتحديث إرشادات السفر الخاصة بتركيا، وفي إطار ذلك تمت التوصية بعدم السفر إلى محافظتي شرناق وحكاري محافظتي شرناق وحكاري جنوب شرق تركيا، إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأدرجت الوزارة مدن تونجلي وديار بكر وكيليس وهاتاي في قائمة “المقاطعات التي لا ينبغي زيارتها إلا في حالة الضرورة القصوى”.

وذكر في تحديث الوزارة أن البريطانيين أجروا 2.5 مليون رحلة إلى تركيا في عام 2019، وأكد أن زيارة البريطانيين إلى تركيا كانت تسير بسلاسة في كثير من الأحيان.

ومع ذلك، نصح التحديث البريطانيين بمواصلة توخي الحذر في المناطق التي يزورها الرعايا الأجانب بكثافة.

وقال البيان: “على الرغم من أن آثار محاولة الانقلاب في يوليو 2016 لا تزال محسوسة بعمق في تركيا، إلا أن الوضع أكثر هدوءًا بشكل ملحوظ الآن. على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ المعلنة بعد الانقلاب، إلا أن بعض القيود لا تزال قائمة”.

وأضاف البيان: “احتمال محاولة الإرهابيين الهجوم في تركيا مرتفع للغاية. حزب العمال الكردستاني وداعش والمنظمات اليسارية المتطرفة يواصلون التخطيط لهجمات وتنفيذها”.

وذكر أنه “على الرغم من أن معظم الهجمات استهدفت الدولة التركية”، فإن مواطني الدول الغربية الذين يذهبون إلى البلاد قد يقعون في وسط الهجمات.