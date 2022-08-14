أنقرة (زمان التركية) – عاودت أسعار البنزين والديزل الارتفاع في تركيا، بعد فترة من الانخفاض، نتيجة اضطراب مؤشر سعر الصرف وسعر نفط البرنت.

سعر نفط برنت يتأثر بشدة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتبارا من منتصف هذه الليلة ارتفع سعر البنزين بقيمة ليرة و10 قروش، وتأتي هذه الزيادة بعد يومين من فرض الحكومة زيادة بنحو 82 قرشا في سعر الديزل.

وبهذا سيرتفع سعر لتر البنزين إلى 21 ليرة و15 قرشا في إسطنبول و21 ليرة 27 قرشا في إزمير و21 ليرة و28 قرشا في أنقرة.

تحدد محطات الوقود الأسعار، استنادا على التغييرات في سعر صرف الدولار ومتوسط أسعار المنتجات المعالجة بسوق البحر المتوسط الذي تشارك ضمنه تركيا.

وقد تتفاوت الأسعار التي تطبقها شركات التوزيع وفقا للشركة والمدينة بسبب الحرية التنافسية.

جدير بالذكر أن اتحاد ملاك محطات الإمداد بالطاقة والبترول والغاز الطبيعي في تركيا كان قد أعلن عدم مشاركته التغييرات في أسعار الوقود السائل، لحين انتهاء الدعوى القضائية القائمة ضده لكونه المؤسسة الوحيدة في هيئة تنسيق سوق الطاقة، التي تكشف عن التغييرات في أسعار الوقود قبل تطبيقها.