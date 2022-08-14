أنقرة (زمان التركية) – أصدرت القيادة العامة لقوات الدرك قرارا بترقية امرأة لمنصب رفيع في قوات الدرك، لتحصل على رتبة جنرال للمرة الأولى.

نصت قرارات التقاعد والترقية إلى رتبة أعلى، المنشورة في الجريدة الرسمية، على ترقية لواءين إلى رتبة فريق أول، و 16 عميدًا إلى رتبة لواء، و 14 عقيدًا إلى رتبة عميد.

ولأول مرة، تم ترقية امرأة لرتبة عليا في القيادة العامة لقوات الدرك، حيث تمت ترقية العقيد أوزلام يلماز، مديرة القيادة العامة لقوات الدرك لمكافحة العنف المنزلي وقسم الأطفال، إلى رتبة عميد وأصبحت نائب رئيس أكاديمية الدرك وخفر السواحل.

ووفقًا للقرارات المنشورة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، أحيل للتقاعد كل من: نائب القائد العام لقوات الدرك، الفريق موسى جيتيل، اللواء فؤاد غوني، العميد فيدات شولاك، العميد مصطفى باش أوغلو، العميد يافوز أوزفيدان، العميد إبراهيم كويور، والعميد حسين حلمي أتاباي والعميد نوري أوزتورك والعميد محمد شيمن والعميد إسماعيل سوكي والعميد إبراهيم جوفين، اعتبارًا من 30 أغسطس.