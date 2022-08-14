أنقرة (زمان التركية) – استهدف عميد الجامعة الإسلامية في روتردام، أحمد أكجوندوز، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

بعد إثارته الجدل بتصريحاته حول “إبادة” المعارضة، عبر أكجوندوز عن انزعاجه من حركة التنقلات الجديدة في وزارة الداخلية، وهاجم الرئيس أردوغان على إثر ذلك.

وكانت وزارة الداخلية نشرت مؤخرًا بالجريدة الرسمية حركة الجديدة التي تضمنت تغيير مدراء الأمن في 11 ولاية، ونقل مدراء أمن دياربكر وجيراسون إلى المركز، ونقل 422 مفتش إداري.

عار عليك

أكجوندوز نشر تغريدة قال فيها: “رئيسنا المحترم، قائمة المفتشين الإداريين الأخيرة تعكس أن المافيا أصبحت مؤثرة أيضا في التعيينات داخل تركيا. عار عليكم”.

ولاحقا قام أكجوندوز بحذف التغريدة من ثم عاود نشر تغريدة جديد، قائلا: “رئيسنا المحترم، قائمة المفتشين الإداريين الأخيرة تعكس تداول ادعاءات حول تأثير المافيا في التعيينات داخل تركيا. عار عليك”. أكجوندوز أضاف في تغريدته الجديدة عبارة “تداول ادعاءات”.