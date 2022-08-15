أنقرة (زمان التركية) – اعتدى مواطنون أتراك على 4 سوريين كانوا يجلسون بحديقة عامة في ولاية بولو شمال غرب تركيا.

تفاجئ 4 سوريين خلال وجودهم في حديقة “أتاتورك” بساعات متأخرة من مساء الأحد، بمهاجمة 4 مواطنين أتراك لهم.

وقال الأتراك خلال هجومهم على السوريين: “اذهبوا من بلادنا”، ليبدأ الشجار بين الجماعتين. وفق صحيفة جمهوريت

ووصلت فرق الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، حيث تم اعتقال الأتراك، ونقل السوريين إلى المستشفى.

واتهم نائب وزير الداخلية، إسماعيل تشاتكلي، زعيم حزب النصر، أوميت أوزداغ، التسبب في هذا الاعتداء، بسبب التصريحات المناهضة للاجئين.

رئيس حزب النصر التركي مصطفى ساريجول قال للصحفيين خلال اجتماع في مقاطعة كيليس، إنه يقترح أن يجتمع البرلمان، ويطلب بتوزيع اللاجئين في تركيا بالتساوي على 28 دولة عضو في الناتو، مقابل قبول تركيا عضوية فنلندا والسويد.