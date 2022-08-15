أنقرة (زمان التركية) – قال أرتوغرول يالتشينبايار أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان فقدت مصداقيتها، لدى الشعب.

تصريحات يالتشينبايار جاءت بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيس حزب العدالة والتنمية، والتي تحل في ظل تضخم نقدي مرتفع وتراجع في قيمة الليرة أمام الدولار.

وأضاف يالتشينبايار الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس الوزراء، أنه من الواضح أن الحكومة فقدت سلطتها في تحديد جدول الأعمال، وفقدت مصداقيتها في خطاباتها، وتضع المعارضة الأجندة على عكس اللغة السلبية التي أقرتها الحكومة.

وقال إنه “إذا فقدت الإحساس بالثقة، فلا يمكنك محاربة المحظورات والفقر والفساد”.

وأوضح يالتشينبايار، أن كلا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية في حالة إرهاق اليوم.

وتابع أحد مؤسسي الحزب الحاكم: “ليس من الممكن فهم ما سيفعله السيد طيب. في هذه المرحلة، من الخطأ أن تأمل في الحصول على مساعدة من الحكومة. انتهى الوقت بالنسبة لحزب العدالة والتنمية. ربما يكون الناس قد صوتوا للحزب الحاكم في الماضي، ولكن إذا كانت الحكومة تفقد الثقة باستمرار، فلن يتم التصويت لهم مجددا. يكفي أن تكون قادرًا على قراءة الأرقام. كل شيء واضح”.

وشدد يالتشينبايار على أهمية جهود طاولة الأحزاب الستة المعارضة، بقيادة حزب الشعب الجمهوري.