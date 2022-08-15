أنقرة (زمان التركية) – طبقت محطات الوقود في تركيا، اليوم الاثنين الأسعار الجديدة، للبنزين والسولار.

اعتبارًا من اليوم الإثنين، فرضت الحكومة زيادة جديدة في أسعار الديزل بواقع ليرة و26 قرشا.

وبهذا سيرتفع سعر لتر الديزل في إسطنبول إلى 23.18 ليرة، بينما يبلغ متوسط سعر لتر البنزين 21.16 ليرة.

وتأتي هذه الزيادة بعد فرض الحكومة زيادة بنحو 82 قرشا في سعر الديزل قبل أيام.

كما ارتفع سعر البنزين بقيمة ليرة و10 قروش. وبهذا سيرتفع سعر لتر البنزين إلى 21 ليرة و15 قرشا في إسطنبول و21 ليرة 27 قرشا في إزمير و21 ليرة و28 قرشا في أنقرة.

وقد تتفاوت الأسعار التي تطبقها شركات التوزيع وفقا للشركة والمدينة بسبب الحرية التنافسية.

جدير بالذكر أن اتحاد ملاك محطات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي في تركيا كان قد أعلن عدم مشاركته التغييرات في أسعار الوقود السائل، لحين انتهاء الدعوى القضائية القائمة ضده لكونه المؤسسة الوحيدة في هيئة تنسيق سوق الطاقة، التي تكشف عن التغييرات في أسعار الوقود قبل تطبيقها.